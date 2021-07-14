Бойовики стягують важку техніку в Донецькій області: ОБСЄ помітила танки і гаубиці

У місцях відведення озброєння на непідконтрольній території спостерігачі зафіксували 3 гаубиці. Йдеться про гаубиці 122 калібру типу Д-30 ("Жаба"). Їх біля Вільхівки зафіксували безпілотники ОБСЄ.

Крім того, за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння СММ зафіксувала 57 одиниць озброєння на 2 полігонах в непідконтрольних уряду районах Донецької області.

Йдеться про 30 танків невстановленого типу, безпілотник помітив їх у селищі Тернове.

Також в районі Покровки безпілотники ОБСЄ помітили 6 великокаліберних (122мм) гаубиць типу "Жаба" і "Гвоздика". У цьому ж місці бойовики розмістили 3 протитанкові гармати (МТ-12, "Рапіра", 100 мм), 15 танків (Т-64 - 4 одиниці, Т-72 - 11 одиниць) і 3 буксированих мінометів.

Також 4 самохідних гаубиці (міномети) були виявлені в районі селища Тернове.