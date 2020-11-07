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Доба на Донбасі: бойовики стріляли біля Авдіївки та Новолуганського

Донбас, Субота 07 листопада 2020 07:47
Доба на Донбасі: бойовики стріляли біля Авдіївки та Новолуганського
Фото: ситуація на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

Упродовж минулої доби, 6 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано два порушення домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат і поранень серед українських військових немає.

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Бойовики порушували перемир'я поблизу Авдіївки, застосувавши стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.

Крім того, неподалік населеного пункту Новолуганське противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

"Постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 7 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що з початку перемир'я на Донбасі, яке набуло чинності 27 липня, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 2051 порушення режиму припинення вогню.

РБК-Україна писало, що за минулу добу, 5 листопада, бойовики 11 разів відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті скидання ворожим безпілотником гранати отримав поранення військовий.

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