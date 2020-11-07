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Сутки на Донбассе: боевики стреляли вблизи Авдеевки и Новолуганского

Донбасс, Суббота 07 ноября 2020 07:47
Сутки на Донбассе: боевики стреляли вблизи Авдеевки и Новолуганского
Фото: ситуация на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

На протяжении прошлых суток, 6 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Боевики нарушали перемирие вблизи Авдеевки, применяя стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Кроме того, неподалеку от населенного пункта Новолуганское противник открывал огонь из стрелкового оружия.

"Выстрелы были неприцельные, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 7 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что с начала перемирия на Донбассе, которое вступило в силу 27 июля, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 2051 нарушения режима прекращения огня.

РБК-Украина писало, что за минувшие сутки, 5 ноября, боевики 11 раз открывали огонь по украинским позициям. В результате сброса вражеским беспилотником гранаты получил ранение военный.

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