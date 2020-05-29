Бойовики стріляли з мінометів поблизу Луганського, поранений військовий

Проросійські бойовики на Донбасі відкрили вогонь поблизу Луганського. Унаслідок обстрілу поранення отримав військовослужбовець Об'єднаних сил.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

Бойовики вкотре порушили режим припинення вогню та застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм.



"Поблизу Луганського, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїну надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються.

РБК-Україна писало, що з початку 29 травня на Донбасі зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків.

Раніше повідомлялося, що українські підрозділи збили російський безпілотник, який здійняли у повітря бойовики.

Нагадаємо, на Донбасі 28 травня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.