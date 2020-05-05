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Бойовики шість разів обстріляли українські позиції на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     05.05.2020 - 18:09
Бойовики шість разів обстріляли українські позиції на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

У вівторок, 5 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперська і стрілецьку зброю.

"На свої провокації противник отримав адекватну відповідь від українських воїнів. Наявними вогневими засобами наші захисники вчасно реагували на кожен ворожий обстріл і дали гідну відсіч окупантам", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог обстрілював українські позиції поблизу Павлополя, в околицях Богданівки.

Крім того, обстріли були зафіксовані поблизу Оріхове і Кримського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілу не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Крім того, на околицях Павлополя за кілька десятків метрів від житлових будинків українськими військовослужбовцями була виявлена некерована авіаційна ракета С-8, яку запустили бойовики.

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