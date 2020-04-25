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Бойовики з початку доби 10 разів відкривали вогонь на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     25.04.2020 - 19:51
Бойовики з початку доби 10 разів відкривали вогонь на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Найманці застосовували заборонене озброєння

З початку поточної доби, 25 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 10 випадків порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними штабу, сьогодні під обстріл російських найманців потрапили підрозділи українських військовослужбовців в районі населених пунктів Авдіївка, Павлопіль, Широкине, Старогнатівка, Опитне, Новоолександрівка, Попасна та Оріхове.

Противник застосовував заборонені мінськими угодами міномети 82-го та 120-го калібрів, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Зазначається, що сьогодні втрат серед українських військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

"Підрозділи продовжують контролювати противника на всій лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню, та готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційні сили закрили в'їзд та виїзд до Луганська. Також планується ввести обмеження на пересування людей по окупованому місту.

Також РБК-Україна писало, що вчора на Донбасі в результаті ворожих обстрілів було поранено 2 українських військовослужбовців. Окупанти 10 разів порушували режим припинення вогню.

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