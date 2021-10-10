Бойовики шість разів порушили режим "тиші" на Донбасі
Бойовики шість разів порушили режим "тиші" на Донбасі. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь.
Упродовж минулої доби, 9 жовтня, російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
В районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.
Неподалік Новозванівки було здійснено обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Золотого-4 найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.
В районі Водяного противник застосував гранатомети різних систем.
В бік Новолуганського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї.
Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Станом на 7 годину ранку, 10 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.