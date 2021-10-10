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Боевики шесть раз нарушили режим "тишины" на Донбассе

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 10 октября 2021 07:29
Боевики шесть раз нарушили режим "тишины" на Донбассе Фото: боевики шесть раз нарушили режим "тишины" на Донбассе (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

Боевики шесть раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования ответного огня.

За прошедшие сутки, 9 октября, российские оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В районе Майорска оккупанты стреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Рядом с Красногоровкой вражеские вооруженные формирования обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Недалеко от Новозвановки был осуществлен обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Золотого-4 наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

В районе Водяного противник применил гранатометы различных систем.

В сторону Новолуганского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

По состоянию на 7 часов утра, 10 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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