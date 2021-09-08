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Бойовики сім разів зривали "тишу" на Донбасі: поранений український військовий

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Донбас, Середа 08 вересня 2021 07:55
Бойовики сім разів зривали "тишу" на Донбасі: поранений український військовий Фото: бойовики на Донбасі сім разів порушили режим "тиші" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Бойовики на Донбасі сім разів відкривали вогонь по позиціях військових 7 вересня. Унаслідок обстрілів поранений український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Крім того, російські найманці здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2 ділянки місцевості біля населеного пункту Катеринівка.

Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний.

Станом на 7:00 ранку, 8 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, за даними розвідки Міноборони України, бойовики закладають міни біля лінії зіткнення на Донбасі.

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