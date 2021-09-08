Бойовики сім разів зривали "тишу" на Донбасі: поранений український військовий
Бойовики на Донбасі сім разів відкривали вогонь по позиціях військових 7 вересня. Унаслідок обстрілів поранений український військовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.
Російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
Крім того, російські найманці здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2 ділянки місцевості біля населеного пункту Катеринівка.
Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний.
Станом на 7:00 ранку, 8 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Нагадаємо, за даними розвідки Міноборони України, бойовики закладають міни біля лінії зіткнення на Донбасі.