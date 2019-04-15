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Бойовики сім разів обстріляли українських військових на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    15.04.2019 - 18:17
Бойовики сім разів обстріляли українських військових на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Загиблих та постраждалих внаслідок обстрілів немає

З доби бойовики сім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, із них тричі - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook

Повідомляється, що бойовики стріляли по позиціях підрозділів ЗСУ із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися у районі міста Авдіївка, а також поблизу населених пунктів Новоселівка друга, Лебединське, Опитне, Невельське. 

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Бойовики сім разів обстріляли українських військових на Донбасі

Раніше повідомлялося, що "Великоднє припинення вогню" на Донбасі увійде в силу 18 квітня, за умови забезпечення його виконання з боку РФ.

Нагадаємо, минулої доби, 14 квітня, у зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі українські війська ліквідували чотирьох бойовиків

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