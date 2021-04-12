Бойовики сім раз обстріляли позиції ООС на Донбасі

У понеділок, 12 квітня, збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів позицій українських військ один військовий загинув.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.

З ранку 12 квітня з боку від збройних сил РФ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 7 обстрілів позицій українських захисників і 2 дистанційні установки хв ПОМ-2 (протипіхотна осколкова міна). Вогонь бойовиками вівся із заборонених мінських домовленостей мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Позиції українських військових піддалися обстрілу в районі населених пунктів Шуми, Піски, Зайцеве і Південне. В результаті вогню з боку бойовиків загинув один військовослужбовець. Командування висловило співчуття рідним і близьким загиблого захисника.