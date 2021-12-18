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Бойовики сім разів порушували "тишу" на Донбасі: поранений військовий

Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні формування РФ сім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів поранення отримав військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

Біля Водяного, Південного та Троїцького противник застосовував міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю. У районі Широкиного бойовики пустити в дію безпілотник, за допомогою якого був скинутий постріл ВОГ-17.

Біля Новозванівки російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем.

В результаті ворожих обстрілів поранення отримав один український військовий. Його евакуювали в госпіталь. Його стан - задовільний.

Нагадаємо, за минулу добу, 17 грудня, проросійські бойовики 4 рази обстрілювали позиції ООС.

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