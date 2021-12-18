Бойовики сім разів порушували "тишу" на Донбасі: поранений військовий

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

Біля Водяного, Південного та Троїцького противник застосовував міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю. У районі Широкиного бойовики пустити в дію безпілотник, за допомогою якого був скинутий постріл ВОГ-17.

Біля Новозванівки російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем.

В результаті ворожих обстрілів поранення отримав один український військовий. Його евакуювали в госпіталь. Його стан - задовільний.