Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу"
Збройні формування РФ продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 17 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.
В напрямку Травневого окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Новотошківського ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
В бік Новолуганського російські найманці відкривали вогонь двічі, застосовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 18 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.