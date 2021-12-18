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Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу"

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Донбас, Субота 18 грудня 2021 07:20
Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу" Фото: бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

Збройні формування РФ продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 17 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

В напрямку Травневого окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Новотошківського ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В бік Новолуганського російські найманці відкривали вогонь двічі, застосовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 18 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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