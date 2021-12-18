ru ua
Сб, 18 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Бойовики сім разів порушували "тишу" на Донбасі: поранений військовий

Новость на русском →
Донбас, Субота 18 грудня 2021 17:28
Бойовики сім разів порушували "тишу" на Донбасі: поранений військовий Фото: на Донбасі поранений військовий в результаті обстрілів бойовиків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні формування РФ сім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів поранення отримав військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

Біля Водяного, Південного та Троїцького противник застосовував міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю. У районі Широкиного бойовики пустити в дію безпілотник, за допомогою якого був скинутий постріл ВОГ-17.

Біля Новозванівки російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем.

В результаті ворожих обстрілів поранення отримав один український військовий. Його евакуювали в госпіталь. Його стан - задовільний.

Нагадаємо, за минулу добу, 17 грудня, проросійські бойовики 4 рази обстрілювали позиції ООС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ООС
NEWS
Вдарять морози. В Україну йде різке похолодання до -19
Вдарять морози. В Україну йде різке похолодання до -19
DAILY
Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах