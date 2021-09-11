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Армія Ізраїлю перехопила ракету, випущену з Сектору Гази

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Ізраїль, Субота 11 вересня 2021 00:32
Армія Ізраїлю перехопила ракету, випущену з Сектору Гази Фото: понад 600 ракет впали на території гази (twitter.com/TamerMisshal)
Автор: Артур Родивилов

З Сектору Гази випустили ракету в бік Ізраїлю. ЦАХАЛ успішно відбив атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦАХАЛ.

Зазначається, що ракетну загрозу спрацювала система ППО "Залізний купол".

"Одна ракета була випущена по ізраїльській території з Сектору Гази. Ракета була перехоплена системою ПРО "Залізний купол", - йдеться в повідомленні військових.

Нагадаємо, раніше Ізраїль атакував об'єкти ХАМАС в Секторі Гази. Літаки і безпілотники ВПС Ізраїлю випустили ракети у відповідь на запуск куль із запальною сумішшю.

Бомбардуванням піддалися кілька розташувань опору на захід і північ від міста Хан-Юніс, зокрема, майданчик для виробництва ракет ХАМАС, а також бетонний завод

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Ізраїль Сектор Газа
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