Сьогодні, 27 березня, бойовики на Донбасі тричі обстріляли українські позиції. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Як повідомляється, від початку доби ворог тричі порушив режим тиші на донецькому напрямку. Перший обстріл українських позицій стався поблизу Талаківки, де бойовики випустили 6 мін 82 калібру та використовували станковий протитанковий гранатомет.

Також ворог вів обстріл у районі Павлополя використовуючи 82 мм міномет, автоматичний станковий гранатомет та великокаліберні кулемети.

Обстріл вівся й неподалік Пісків по позиціях українських військових, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Як зазначається, бойових втрат в результаті обстрілів противника немає.

Нагадаємо, трьохстороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у режимі відеоконференції обговорила питання обміну полоненими з ОРДЛО.

Також 26 березня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили "режим тиші" на Донбасі, бойових втрат з української сторони не було.