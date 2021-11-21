Бойовики сьогодні стріляли біля Попасної та Катеринівки. Військові давали відсіч

З початку 21 листопада проросійські бойовики двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти з різного озброєння вели вогонь у напрямку Попасної та Катеринівки.

Біля Попасної противник обстрілював позиції українських військових з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Варто зазначити, що міномети заборонні мінськими угодами.

У напрямку Катеринівки проросійські бойовики стріляли з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

Бійці зі складу Об'єднаних сил відповідали на обстріли з боку окупантів, не застосовуючи при цього заборонене мінськими угодами озброєння. Українські військовослужбовці в результаті обстрілів не постраждали.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили у штабі.