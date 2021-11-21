Порушення режиму "тиші" на Донбасі: окупанти стріляли з гранатометів в напрямку Пісків
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 20 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
В напрямку Пісків противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 21 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.