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Порушення режиму "тиші" на Донбасі: окупанти стріляли з гранатометів в напрямку Пісків

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Донбас, Неділя 21 листопада 2021 07:37
Порушення режиму "тиші" на Донбасі: окупанти стріляли з гранатометів в напрямку Пісків Фото: порушення режиму "тиші" на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 20 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

В напрямку Пісків противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 21 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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