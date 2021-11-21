Боевики сегодня стреляли возле Попасной и Катериновки. Военные давали отпор

С начала 21 ноября пророссийские боевики дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты из различного вооружения вели огонь в направлении Попасной и Катериновки.

Возле Попасной противник обстреливал позиции украинских военных из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Стоит отметить, что минометы запрещены минскими соглашениями.

В направлении Катериновки пророссийские боевики стреляли из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

Бойцы из состава Объединенных сил отвечали на обстрелы со стороны оккупантов, не применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение. Украинские военнослужащие в результате обстрелов не пострадали.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в штабе.