Боевики сегодня стреляли возле Попасной и Катериновки. Военные давали отпор
С начала 21 ноября пророссийские боевики дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты из различного вооружения вели огонь в направлении Попасной и Катериновки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу командования операции Объединенных сил.
Возле Попасной противник обстреливал позиции украинских военных из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Стоит отметить, что минометы запрещены минскими соглашениями.
В направлении Катериновки пророссийские боевики стреляли из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.
Бойцы из состава Объединенных сил отвечали на обстрелы со стороны оккупантов, не применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение. Украинские военнослужащие в результате обстрелов не пострадали.
"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в штабе.
Напомним, вчера пророссийские боевики стреляли в направлении Песков на Донбассе.