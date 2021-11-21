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Боевики сегодня стреляли возле Попасной и Катериновки. Военные давали отпор

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Донбасс, Воскресенье 21 ноября 2021 17:27
Боевики сегодня стреляли возле Попасной и Катериновки. Военные давали отпор Фото: боевики дважды стреляли на Донбассе (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 21 ноября пророссийские боевики дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты из различного вооружения вели огонь в направлении Попасной и Катериновки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу командования операции Объединенных сил.

Возле Попасной противник обстреливал позиции украинских военных из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Стоит отметить, что минометы запрещены минскими соглашениями.

В направлении Катериновки пророссийские боевики стреляли из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

Бойцы из состава Объединенных сил отвечали на обстрелы со стороны оккупантов, не применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение. Украинские военнослужащие в результате обстрелов не пострадали.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в штабе.

Напомним, вчера пророссийские боевики стреляли в направлении Песков на Донбассе.

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