РФ перекидає на Донбас додаткові снайперські підрозділи, - розвідка

Ілюстративне фото (cont.ws).jpg)

Військових РФ на Донбасі охороняють підрозділи спеціального призначення

Росія перекидає на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях додаткові снайперські підрозділи, озброєними у тому числі снайперськими гвинтівками іноземного виробництва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування окупаційних військ вживає заходів для посилення психологічного впливу на військовослужбовців українських силових структур.

"Спостерігається з більшення втрат особового складу у передових підрозділах Об’єднаних сил за рахунок перекидання з території РФ на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях додаткових снайперських підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, РФ вживає заходи з недопущення викриття вищого офіцерського складу ЗС РФ, що проходить службу в органах військового управління 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ за рахунок посилення їх охорони підрозділами спеціального призначення.

Нагадаємо, за добу 15 липня бойовики на Донбасі 17 разів порушили режим припинення вогню, з них 6 разів - із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї. У результаті обстрілів загинув військовий і троє отримали поранення.