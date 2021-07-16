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США закликали Росію: вийдіть з Донбасу, звільніть полонених і не заважайте ОБСЄ

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Донбас, П'ятниця 16 липня 2021 17:34
США закликали Росію: вийдіть з Донбасу, звільніть полонених і не заважайте ОБСЄ Фото: Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів в Україні Джордж Кент в ході візиту на Донбас закликав Російську Федерацію виконати свої Мінські зобов'язання. Зокрема, вивести свої сили з Донбасу і звільнити несправедливо затриманих українців.

Про це РБК-Україна повідомили в посольстві США в Україні.

"Сполучені Штати закликають Росію виконати свої Мінські зобов'язання, вивести свої сили і звільнити несправедливо затриманих. Росія є стороною конфлікту і повинна припинити перешкоджати місії ОБСЄ і забезпечити їй повну свободу пересування по всій території України", - заявив Кент в Краматорську.

В ході візиту в Донецьку область Тимчасовий повірений у справах США зустрівся з цивільними спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Слов'янську. Зокрема, він подякував СММ ОБСЄ за роботу на Донбасі, відзначивши перешкоди, які чинять місії очолювані Росією сили.

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