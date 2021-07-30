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Бойовиків на Донбасі оснащують новими партіями озброєння, - розвідка

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Донбас, П'ятниця 30 липня 2021 13:36
Бойовиків на Донбасі оснащують новими партіями озброєння, - розвідка Фото: бойовиків оснащують новим озброєнням (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

В тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей звозять нові партії озброєння і боєприпасів російського виробництва. Це відбувається протягом місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях з території РФ було завезено понад 1,4 тисяч тонн пального, а також нові партії озброєння і боєприпасів російського виробництва, у тому числі протитанкові керовані ракети, снайперські комплекси, протитанкові та протипіхотні міни.

На тимчасово окуповану територію в Луганській області перевезені самохідні артилерійські установки після проведення ремонту на підприємствах РФ.

Нагадаємо, бойовики мінували Південне і застосовували ракетні комплекси, міномети й гранатомети.

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бойовики Російська Федерація Збройні сили України
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