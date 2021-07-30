Бойовиків на Донбасі оснащують новими партіями озброєння, - розвідка

В тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей звозять нові партії озброєння і боєприпасів російського виробництва. Це відбувається протягом місяця.

Повідомляється, що на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях з території РФ було завезено понад 1,4 тисяч тонн пального, а також нові партії озброєння і боєприпасів російського виробництва, у тому числі протитанкові керовані ракети, снайперські комплекси, протитанкові та протипіхотні міни.

На тимчасово окуповану територію в Луганській області перевезені самохідні артилерійські установки після проведення ремонту на підприємствах РФ.