Бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі

Протягом минулої доби, 7 березня, на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових не було.
Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.
Так, поблизу Авдіївки та населеного пункту Лебединське збройні формування РФ обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також зі станкового протитанкового гранатомета.
Біля населеного пункту Опитне окупанти вели неприцільний вогонь у бік українських позицій з підствольного гранатомета, а поблизу населеного пункту Південне, загарбники здійснили прицільні обстріли з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї.
Станом на 7 годину ранку, 8 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Нагадаємо, 6 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських воїнів не було.
Водночас Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала за добу 105 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Більшість - у Донецькій області.