Бойовики п'ять разів порушили "тишу" на Донбасі

У середу, 16 лютого, збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, два з яких із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.
Так, ворожі обстріли були здійснені по околицях Станиці Луганської та Новозванівки. Бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.
Поблизу Лобачеве окупанти задіяли безпілотник, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
У бік Луганського російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Недалеко від Мар'їнки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі стрілецької зброї.
У штабі додали, що рубежі українських підрозділів залишилися колишніми, а ситуація в районі ООС контрольована.
Нагадаємо, за минулу добу, 15 лютого, бойовики чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі.
На добу раніше двоє українських військових отримали поранення.