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Бойовики п'ять разів порушили "тишу" на Донбасі

Автор: Валерія Поліщук

У середу, 16 лютого, збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, два з яких із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.

Так, ворожі обстріли були здійснені по околицях Станиці Луганської та Новозванівки. Бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Лобачеве окупанти задіяли безпілотник, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

У бік Луганського російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Недалеко від Мар'їнки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі стрілецької зброї.

У штабі додали, що рубежі українських підрозділів залишилися колишніми, а ситуація в районі ООС контрольована.

Нагадаємо, за минулу добу, 15 лютого, бойовики чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі.

На добу раніше двоє українських військових отримали поранення.

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ООСДонбас