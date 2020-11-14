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Бойовики п’ять разів порушили "тишу" на Донбасі

Донбас, Субота 14 листопада 2020 07:24
Бойовики п’ять разів порушили "тишу" на Донбасі
Фото: Ситуація на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

Упродовж минулої доби, 13 листопада, на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень домовленостей з боку збройних формувань РФ та її найманців. Ворог зокрема застосував міномет калібру 82 міліметри поблизу Кам’янки.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Неподалік Водяного противник здійснив постріли з автоматичного станкового гранатомета та ручного протитанкового гранатомета. А в районі населеного пункту Мар’їнка зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером.

В районі Шумів російські окупанти застосували БПЛА, обладнаний для скидання пострілу ВОГ-17. Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил безпілотник противника було подавлено.

Бойових втрат та поранень серед українських воїнів не було.

Від початку поточної доби, 14 листопада, порушень домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи, на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.

Нагадаємо, спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 97 порушень на Донбасі за минулу добу. Більшість з них - у Донецькій області.

РБК-Україна писало, що за даними ОБСЄ, за період з 1 січня 2017 по 15 вересня 2020 року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила інформацію про 946 загиблих і постраждалих на Донбасі.

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