Бойовики не пускають українців через свої КПВВ навіть за особливих обставин

Бойовики на Донбасі відмовляють українцям у перетині лінії розмежування навіть у разі наявності особливих обставин. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України у своєму Facebook.

Так, на Донбасі продовжують діяти тимчасові обмеження на перетин лінії розмежування. Зокрема, пройти КПВВ можна лише за наявності окремого рішення командувача Об’єднаних сил.

"Часом люди, які їдуть на окуповану територію під тиском критичних життєвих обставин, не можуть перетнути лінію розмежування навіть за наявності позитивного рішення командувача Об’єднаних сил. Більш як 20 осіб, яких українські прикордонники за окремими рішеннями пропустили, проросійські бойовики завертали в "сіру зону", - інформують у відомстві.

Прикордонники зазначають, що допомагали повернутися таким громадянам на контрольовану територію. Співробітники ДПСУ просять українців, які планують перетинати лінію розмежування, врахувати карантинні обмеження та дії представників окупованих територій.

У відомстві також звертають увагу, що на Донбасі продовжують діяти тимчасові обмеження на перетин лінії розмежування. Через продовження карантину до 22 травня обмеження на перетин лінії розмежування триватимуть й надалі - до окремого розпорядження.

Так, обмеження вводять наказом командувача Об’єднаних сил, і перетнути лінію розмежування можливо лише за його окремим рішенням при вагомих причинах гуманітарного характеру або за критичних життєвих обставин.

Вказано, що з 22 березня командувач ООС надав 283 таких індивідуальних дозволів, основну частину - 236 позитивних рішень - надали для перетину лінії розмежування в КПВВ "Станиця Луганська".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні рано говорити про відкриття контрольних пунктів пропуску на Донбасі, оскільки терміни прив'язані до карантину в Україні.

Як писало РБК-Україна, попри карантин Тристороння контактна група обговорює необхідність активізації підготовки до відкриття КПВВ у районі населених пунктів Золоте і Щастя Луганської області.