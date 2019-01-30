Бойовики не пропустили патруль СММ ОБСЄ до Горлівки

Українська сторона СЦКК заявила, що такі провокаційні дії російсько-окупаційних військ по відношенню до легітимної діяльності патрулів СММ ОБСЕ неприпустимі

Украинская сторона СЦКК сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники на Донбассе препятствуют работе международных наблюдателей на временно оккупированной территории. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на на штаб ООС в Facebook со ссылкой на данные отчета СММ ОБСЕ за 29 января 2019 год.

Сообщается, что на блокпосте вооруженных формирований в городе Горловка (на северо-востоке от Донецка) боевик в камуфляжной одежде приказал патрулю Миссии покинуть этот район, ссылаясь на то, что его командир не был уведомлен об их прибытии.

"Через некоторое время другой боевик в камуфляжной одежде сообщил наблюдателям Миссии о том, что он переговорил с "людьми из Донецка" и патруль международных наблюдателей должен покинуть данный район. Кроме того, он отметил, что наблюдатели СММ не имеют права находиться на блокпосте и общаться с присутствующими там гражданскими лицами", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отреагировала на действия боевиков и заявила, что такие провокационные действия российско-оккупационных войск по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ недопустимы.

"Свои коварные действия вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники на Донбассе пытаются скрыть от международных наблюдателей, запрещая им осуществлять мониторинг под предлогом того, что на данных участках, якобы, ведется "разминирование" или отсутствуют "приказы от их командования", - говорится в сообщении.

Напомним, украинская сторона СЦКК сообщала, что военную технику со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещают с нарушением линии отвода тяжелого вооружения.