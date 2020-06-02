Бойовики продовжують обстрілювати сили ООС, є поранений

Фото: українські військові (mil.gov.ua)

Обстрілювали українських військових зі станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів

Бойовики на Донбасі у вівторок, 2 червня, продовжили обстріл сил ООС. У результаті було поранено українського військовослужбовця.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у своєму Facebook.

Вказано, що станом на 17:00 вівторка збройні формування Росії 7 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил рішуче відповіли на ворожі обстріли та продовжують контролювати ситуацію на лінії зіткнення", - вказано у повідомленні.

Зокрема, по українських військових, що виконують завдання біля Павлополя у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російські найманці відкривали вогонь із 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також неподалік Богданівки та Старогнатівки окупанти випустили 20 мін 82-го калібру, а захисників Мар’їнки обстріляли зі снайперської зброї.

При цьому захисників Водяного обстріляли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення... Наші воїни застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність. Втрати противника уточнюються", - вказано у повідомленні.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Майорська бойовики вели вогонь по позиціях ООС з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а опорні пункти Новозванівки обстріляли зі стрілецької зброї.

Вказано, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 дотримувався режим тиші.

Нагадаємо, з початку доби бойовики на Донбасі тричі обстріляли українські позиції, при цьому бойових втрат серед захисників немає.

Як писало РБК-Україна, протягом травня втрати бойовиків на Донбасі склали 143 людини убитими і пораненими.

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Автор: Юлия Струк