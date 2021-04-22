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Бойовики продовжують обстрілювати позиції ООС на Донбасі з мінометів і ПТРК

Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі збройні формування Російської Федерації за минулу добу вісім разів і з початку поточної доби ще три рази порушували режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Так, противник вчора обстрілював позиції українських військових поблизу Пісків, Южного, Шум, Первомайського, Новгородського, Кам'янки та Красногорівки. При цьому використовувалися міномети 120-го і 82-го калібрів, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

З початку поточної доби бойовики вели вогонь по позиціях ООС біля Південного з мінометів 120-го калібру, а біля Зайцево - з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Пісків противник стріляв з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед українських захисників немає. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - повідомили в штабі.

Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

Раніше РБК-Україна писало, що протягом минулої доби СММ ОБСЄ зафіксувала 282 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Зазначимо, 19 квітня відбулися переговори радників глав " нормандської четвірки". Всі сторони Нормандського процесу підтвердили прагнення до дотримання режиму повного припинення вогню на Донбасі.

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