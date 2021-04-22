Бойовики продовжують обстрілювати позиції ООС на Донбасі з мінометів і ПТРК

Так, противник вчора обстрілював позиції українських військових поблизу Пісків, Южного, Шум, Первомайського, Новгородського, Кам'янки та Красногорівки. При цьому використовувалися міномети 120-го і 82-го калібрів, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

З початку поточної доби бойовики вели вогонь по позиціях ООС біля Південного з мінометів 120-го калібру, а біля Зайцево - з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Пісків противник стріляв з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед українських захисників немає. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - повідомили в штабі.

Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.