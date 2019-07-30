Бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі

Бойовики продовжують порушувати перемир'я у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Так, від початку поточної доби станом на зараз російсько-окупаційні війська 1 раз порушили "режим тиші".

"З 00.25 ворог вів прицільний обстріл позицій Об’єднаних сил в районі смт Луганське, застосовуючи гранатомети різних систем. Вогонь вівся протягом 20 хвилин з напрямку від окупованого села Нижнє Лозове. За наявною інформацією, втрат внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби серед Українських героїв немає", - сказано у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що бойовики облаштовують приховані вогневі позиції у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі. Зазначалося, що приховані позиції з'єднуються з основними підземними переходами.

Як писало РБК-Україна раніше, 28 липня бойовики на Донбасі обстріляли КПВВ "Мар'їнка", а 27 липня проросійські бойовики один раз порушили перемир'я на Донбасі. Найманці обстріляли з автоматичних гранатометів позиції підрозділів Об'єднаних сил у районі Кримського. В результаті обстрілу постраждав один український військовий.