Бойовики прицільно обстріляли позиції ООС біля Шумів

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики відкрили вогонь по позиціях українських військ в районі населеного пункту Шуми. Сьогодні там повинна була пройти зустріч представників СЦКК і ОБСЄ.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

У штабі ООС підкреслили, що це відкрита провокація.

"Такі дії противника свідчать, що ворог свідомо і цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей, але й відкрито провокує українську сторону. Зате Україна в черговий раз демонструє своє щире прагнення до встановлення миру, але ворог навмисно зриває будь-які спроби", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що завдяки оперативності українських розвідників, вдалося спрогнозувати дії окупантів.

"Тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців збройних сил, але і представників СЦКК і ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні джерела РБК-Україна в Офісі президента повідомили про скасування запланованої на 10 вересня перевірки українських позицій біля Шумів. Пізніше інформація була підтверджена Міністерством оборони і самим Офісом.

9 вересня Тристороння контактна група домовилася провести спільну інспекцію після погроз бойовиків так званої "ДНР" атакувати позиції в районі Шумів.