Бойовики застосовують міномети на Донбасі, - СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації зафіксувала факти порушення мінських угод збройними формуваннями Російської Федерації на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними відомства, у п'ятницю, 20 вересня, російські найманці випустили 10 мін калібру 82 мм по позиціям українських військових в районі населеного пункту Новозванівка. Також бойовики з мінометів 82-го калібру обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного.

"Зазначені факти вкотре свідчать про небажання ворога дотримуватися режиму припинення вогню", - зазначили в СЦКК.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 20 вересня, російсько-окупаційні війська 19 разів відкривали вогонь по позиціям українських військових в зоні ООС на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів отримали поранення четверо військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

РБК-Україна писало, що 19 вересня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. При цьому найманці застосовували заборонені мінськими угодами міномети.