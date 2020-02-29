Бойовики застосували заборонене озброєння на Донбасі

З початку 29 лютого в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

За даними відомства, після опівночі окупанти застосували міномети 120-го калібру проти українських військових в районі Невельського. Мінометна активність також була зафіксована в районі Лебединського, Оріхового та Травневого, де бойовики били з мінометів калібру 82 мм.

Крім того, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї було обстріляно позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Красногорівки та Павлополя.

В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав. Українські підрозділи декілька разів адекватно придушували ворожу збройну активність, застосовуючи легке піхотне озброєння.

Ситуація на Донбасі станом на 29 лютого 2020 року (mil.gov.ua)

Нагадаємо, минулої доби, 28 лютого, на Донбасі в результаті ворожого обстрілу було поранено одного українського військового. Російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. При цьому було зафіксовано ворожу снайперську активність.

Також РБК-Україна писало, що російські пропагандисти розповсюджують фейкові повідомлення зі звинуваченнями підрозділів Об’єднаних сил у недотриманні режиму припинення вогню.