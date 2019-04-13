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Бойовики застосували заборонене озброєння на Донбасі


Втрат серед підрозділів ООС немає

Протягом поточної доби, 13 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 6 випадків порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, російські окупаційні війська 6 разів обстріляли позиції українських військових. При цьому ворог застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.

Бойовики вели вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціям підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Новотроїцьке, Авдіївка, Павлопіль та Піски.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - зазначили у відомстві.

Крім того, українські військовослужбовці дали адекватну відповідь на ворожі обстріли. Втрати противника наразі уточнюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики 3 рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. Під обстріли потрапили військові, які перебували в районі Авдіївки та Пісків.

РБК-Україна писало, що за минулу добу, 12 квітня, внаслідок посилених обстрілів з боку бойовиків загинув один військовий зі складу операції Об'єднаних сил та ще двоє отримали поранення.

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