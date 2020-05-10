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Бойовики застосували ПТРК поблизу Оріхового: постраждали 4 військових

Новини » Надзвичайні події     10.05.2020 - 22:30
Бойовики застосували ПТРК поблизу Оріхового: постраждали 4 військових
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Обстріл стався ввечері 10 травня

Проросійські бойовики ввечері 10 травня здійснили підступний обстріл українських позицій з протитанкового ракетного комплексу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, в результаті ворожого обстрілу постраждали четверо українських військовослужбовців: один отримав поранення та троє - бойові травмування. Постраждалих військових евакуювали до лікувального закладу. Наразі вони у задовільному стані.

"Такі підступні та злочинні дії не залишилися без відповіді. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються", - зазначили у штабі ООС.

Бойовики застосували ПТРК поблизу Оріхового: постраждали 4 військових

Нагадаємо, раніше у штабі повідомляли, що з початку 10 травня на Донбасі бойовики 6 разів порушували режим тиші. Окупанти застосовували заборонене мінськими угодами озброєння. Тоді про постраждалих серед українських підрозділів не повідомлялося.

Також РБК-Україна писало, що 9 травня окупаційні сили з гранатометів різних систем обстріляли околиці Трьохізбенки. Під ворожий обстріл потрапили житлові будинки. Мирні жителі не постраждали.

Теги Новини України Донбасобстрелбойовики
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