Бойовики застосували гранатомети протитанкову ракету на Донбасі

На Донбасі бойовики випустили по український позиціям міни та застосували протитанковий гранатомет. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Зокрема, з 5-ї години ранку російсько-окупаційні війська, намагаючись загострити ситуацію в районі Кримського, випустили по наших позиціях 10 мін 120-го калібру та вели вогонь з кулеметів і стрілецької зброї. Також біля Хутора Вільного лунали станковий протитанковий гранатомет і великокаліберний кулемет.

Після 9-ї години противник випустив протитанкову керовану ракету неподалік Оріхового. На Донецькому напрямку бойовики використовували протитанкові гранатомети поблизу Опитного, Красногорівки.

У відповідь на ці порушення окупантами режиму припинення вогню підрозділи Об’єднаних сил одразу застосували чергові вогневі засоби, не допустивши втрат у своїх лавах. Втрати з боку бойовиків уточнюються.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого постраждали 4 українських військових.

За день до цього в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого шість військовослужбовців отримали поранення.