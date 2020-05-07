У штабі ООС розповіли подробиці поранення військового на Донбасі

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики відкрили вогонь поблизу Новоселівки Другої

У четвер, 7 травня, в результаті ворожого обстрілу на Донбасі постраждав український військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, сьогодні поблизу населеного пункту Новоселівка Друга російсько-окупаційні сили застосували проти українських підрозділів автоматичний станковий гранатомет

В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав осколкове поранення. Пораненого евакуювали до медичного закладу та надали кваліфіковану допомогу. Наразі стан військового задовільний.

"Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використали наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням РФ гідну відповідь. Втрати противника уточнюються", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України повідомляли, що з початку 7 травня на Донбасі було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків. Обстріли було зафіксовано на Донецькому та Луганському напрямках.

Також РБК-Україна писало, що минулої доби на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення. При цьому підрозділи Об'єднаних сил ліквідували двох проросійських бойовиків та поранили трьох.