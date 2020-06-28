Бойовики з опівдня не порушували тишу на Донбасі

Втрат серед Об'єднаних сил немає
Проросійські бойовики з опівдня не відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців на Донбасі. Зранку було зафіксовано 2 ворожі обстріли.
Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил у Facebook.
Бойовики сьогодні обстрілювали українських військових поблизу Старогнатівки з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а в районі Миронівського відривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.
В результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не постраждав.
На ділянках розведення сил в районі Золотого, Станиці Луганського та Богданівки зберігається тиша.
Нагадаємо, вчора в зоні проведення ООС на Донбасі загинув один український військовий, ще троє - отримали поранення.
Вчора на Донбасі загинув сержант 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар".
Боєць "Айдару" загинув внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої.
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Автор: Дмитро Левицький