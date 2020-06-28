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Бойовики з опівдня не порушували тишу на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     28.06.2020 - 17:59
Бойовики з опівдня не порушували тишу на Донбасі
Фото: український військовий (flickr.com/ministryofdefenceua)

Втрат серед Об'єднаних сил немає

Проросійські бойовики з опівдня не відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців на Донбасі. Зранку було зафіксовано 2 ворожі обстріли.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

Бойовики сьогодні обстрілювали українських військових поблизу Старогнатівки з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а в районі Миронівського відривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.

В результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не постраждав.

На ділянках розведення сил в районі Золотого, Станиці Луганського та Богданівки зберігається тиша.

Нагадаємо, вчора в зоні проведення ООС на Донбасі загинув один український військовий, ще троє - отримали поранення.

Вчора на Донбасі загинув сержант 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар".

Боєць "Айдару" загинув внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ДонбасбойовикиООС
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