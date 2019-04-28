ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню

Новини » Суспільство    28.04.2019 - 18:28
Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики відкривали вогонь по позиціям українських захисників з гранатометів

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 28 квітня бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

В штабі повідомили, що в районі відповідальності оперативно тактичного угрупування "Північ", в районі населеного пункту Кримське бойовики вели вогонь по позиціях українських військових використовуючи гранатомети різних систем.

"На ворожі провокації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі ООС.

Також вони наголосили, що ситуація в зоні проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню

Нагадємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що впродовж суботи, 27 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі один український військовий отримав поранення. Бойовики 13 разів обстріляли позиції українських військових, при цьому ворог застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.

Бойовики з гранатометів обстріляли українських військових у Кримського Український уряд повинен підтримати мешканців окупованого Донбасу, - Волкер
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся