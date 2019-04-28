Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики відкривали вогонь по позиціям українських захисників з гранатометів

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 28 квітня бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

В штабі повідомили, що в районі відповідальності оперативно тактичного угрупування "Північ", в районі населеного пункту Кримське бойовики вели вогонь по позиціях українських військових використовуючи гранатомети різних систем.

"На ворожі провокації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі ООС.

Також вони наголосили, що ситуація в зоні проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що впродовж суботи, 27 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі один український військовий отримав поранення. Бойовики 13 разів обстріляли позиції українських військових, при цьому ворог застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.