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Бойовики звільнили понад 1 800 ув'язнених в результаті нападу на нігерійську в'язницю

Новость на русском → Вівторок 06 квітня 2021 17:01
Бойовики звільнили понад 1 800 ув'язнених в результаті нападу на нігерійську в'язницю Фото: бойовики звільнили з в'язниці в Нігерії 1800 ув'язнених (GettyImages)
Автор: Инна Собора

На південнму сході Нігерії озброєні бойовики напали на в'язницю. В результаті понад 1800 ув'язненим вдалося втекти.

Про це пише Reuters.

Зловмисники штурмували об'єкт близько 2:15 ранку (01:15 за Гринвічем) в понеділок. В ході нападу, бойовики використовували вибухівку і реактивні гранати.

Нігерійська поліція заявила, що, на її думку, за нападом у місті Оверрі варто заборонена сепаратистська група "Корінні народи Биафры" (IPOB), але представники групи заперечують свою причетність.

Президент країни Мухаммаду Бухарі заявив, що напад в місті недалеко від багатого нафтою регіону дельти річки Нігер, було "терористичним актом". Він наказав силам безпеки затримати ув'язнених, які втекли.

Раніше повідомлялося, що в Нігері озброєні злочинці скоїли наліт на три села в районі Тиллабери, який межує з Малі і Буркіна-Фасо. У результаті було вбито 137 осіб.

Нагадаємо, в лютому 317 школярок були викрадені з школи в нігерійському штаті Замфара.

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