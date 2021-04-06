Бойовики звільнили понад 1 800 ув'язнених в результаті нападу на нігерійську в'язницю
На південнму сході Нігерії озброєні бойовики напали на в'язницю. В результаті понад 1800 ув'язненим вдалося втекти.
Про це пише Reuters.
Зловмисники штурмували об'єкт близько 2:15 ранку (01:15 за Гринвічем) в понеділок. В ході нападу, бойовики використовували вибухівку і реактивні гранати.
Нігерійська поліція заявила, що, на її думку, за нападом у місті Оверрі варто заборонена сепаратистська група "Корінні народи Биафры" (IPOB), але представники групи заперечують свою причетність.
Президент країни Мухаммаду Бухарі заявив, що напад в місті недалеко від багатого нафтою регіону дельти річки Нігер, було "терористичним актом". Він наказав силам безпеки затримати ув'язнених, які втекли.
Раніше повідомлялося, що в Нігері озброєні злочинці скоїли наліт на три села в районі Тиллабери, який межує з Малі і Буркіна-Фасо. У результаті було вбито 137 осіб.
Нагадаємо, в лютому 317 школярок були викрадені з школи в нігерійському штаті Замфара.