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Бойовики один раз обстріляли українські позиції на Донбасі

Донбас, Субота 16 січня 2021 17:53
Бойовики один раз обстріляли українські позиції на Донбасі
Фото: українські військові на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

На Донбасі проросійські бойовики один раз обстріляли позиції українських військових у суботу, 16 січня. Постраждалих і загиблих немає.

Про це повідомляє пресс-служба операції Об'єднаних сил.

Вогонь бойовики відкривали біля населеного пункту Луганське. Обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Відповідь вогонь військові не відкривали.

Вранці повідомлялося, що за добу 15 січня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донеччині зафіксовано п'ять випадків порушення режиму тиші". Поранений один український військовослужбовець.

Як відзначили в Українській делегації для участі у Тристоронній контактної групи, 15 січня близько 22.00 в результаті обстрілу противником наших позицій в районі Волновахи отримав поранення один військовослужбовець Збройних сил України. Йому надана медична допомога, стан стабільний.

Нагадаємо, що сьогодні ЗМІ так званих "ДНР/ЛНР" повідомили про передачу Україні полонених в односторонньому порядку. Серед них нібито жінки, літні люди і люди, які страждають важкими захворюваннями, які не воювали у складі українських військ.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук назвав цю ситуацію спробою Росії ухилитися від домовленостей.

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