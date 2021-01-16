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Боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Донбасс, Суббота 16 января 2021 17:53
Боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе
Фото: украинские военные на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

На Донбассе пророссийские боевики один раз обстреляли позиции украинских военных в субботу, 16 января. Пострадавших и погибших нет.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Огонь боевики открывали возле населенного пункта Луганское. Обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Ответный огонь военные не открывали.

Утром сообщалось, что за сутки 15 января в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано пять случаев нарушения "режима тишины". Ранен один украинский военнослужащий.

Как отметили в Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе, 15 января около 22.00 в результате обстрела противником наших позиций в районе Волновахи получил ранение один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Ему оказана медицинская помощь, состояние стабильное.

Напомним, что сегодня СМИ так называемых "ДНР/ЛНР" сообщили о передаче Украине пленных в одностороннем порядке. Среди них якобы женщины, пожилые и люди, страдающие тяжелыми заболеваниями, которые не воевали в составе украинских войск.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назвал эту ситуацию попыткой России уклониться от договоренностей.

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