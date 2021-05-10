Бойовики один раз обстріляли позиції ООС на Донбасі 9 травня

Протягом минулої доби, 9 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї.
Про це повідомили у прес-центрі ООС.
Станом на 7 годину ранку, 10 травня, зафіксовано ще одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту Троїцьке противник відкрив вогонь з заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.
Бойових втрат серед українських військових вчора та сьогодні вночі не було.
Крім того, українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.
"Під час планових польотів БПЛА Місії над тимчасово окупованими територіями ОРДЛО відбулося глушіння GPS сигналу поблизу населених пунктів Верхньошироківське, Черненко, Степанівка, Новогнатівка, Старогнатівка та Світлий луч", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за 7 травня спостерігачі з місії ОБСЄ зафіксували понад 807 порушень режиму припинення вогню. Найбільше їх було в Донецькій області, а в Луганській області бойовики влаштували навчання.
Раніше стало відомо, що помер військовий, який отримав поранення на Донбасі наприкінці квітня.