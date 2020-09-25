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Бойовики один раз порушили перемир'я на Донбасі

Автор: Игорь Литвиненко

За добу, 24 вересня, бойовики на Донбасі один раз порушили умови перемир'я. Противник здійснив постріл у бік українських військових поблизу Кам'янки.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Зокрема, бойовики використовували ручний протитанковий гранатомет. При цьому постріл був не прицільним у зв'язку з чим українські військові не відкривали вогонь у відповідь.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - додали в штабі.

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З початку поточної доби, 25 вересня, порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано.

Раніше РБК-Україна писало, що вночі 24 вересня в лікарні помер український військовий Костянтин Оверко. Він був поранений ворожим снайпером в зоні ООС ще 20 червня.

Також повідомлялося, що бойовики на Донбасі замінували декілька доріг біля лінії розмежування, використовуючи при цьому заборонені міжнародними конвенціями міни.

Крім цього днями спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували 157 порушень перемир'я в Донецькій області.

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