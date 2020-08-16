Бойовики один раз порушили перемир'я на Донбасі, снайпер здався силам ООС

Протягом дня 16 серпня бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Крім того, снайпер противника здався бійцям операції Об'єднаних сил.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС у Facebook.

Повідомляється, що за сьогодні обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

"Між тим, сьогодні виявлено одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка ворог здійснював інженерне обладнання позицій в бік наших підрозділів біля Водяного. Бойові втрати серед особового складу Об'єднаних сил відсутні", - заявили в штабі.

Також повідомляється, що сьогодні затримали снайпера так званої "ЛНР".

"Затриманий зізнався, що не витримав сваволі і знущань ватажків, які командують окупаційними підрозділами і добровільно вирішив здатися Збройним силам України. Зараз ним займаються компетентні органи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що місія ОБСЄ в шостий раз з 2014 року не зафіксувала порушень на Донбасі.