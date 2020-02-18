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Бойовики звинуватили ЗСУ у спробі прориву в Луганській області, - штаб

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У штабі ООС стверджують, що бойовики намагаються приховати поразку

Бойовики самопроголошеної "Луганської народної республіки" назвали свій сьогоднішній наступ на Донбасі спробою прориву нібито Збройних сил України. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

У штабі в черговий раз підкреслили, що бойовики при спробі прорвати позиції українських військових отримали відсіч і запросили режим "тиші", щоб забрати з поля бою поранених і вбитих.

"Однак, програвши на полі бою, ворог вирішив приховати свою поразку і видав наспіх підготовлену заяву, звинувачуючи українську сторону в спробі нападу. Весь зміст ворожої заяви свідчить про розгубленість і втрату контролю над ситуацією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у російського президента Володимира Путіна відреагували на наступ бойовиків на Донбасі. Зокрема, в Кремлі нібито не знають, що могло спровокувати цей бій, але російська сторона бачила повідомлення про жертви з обох сторін.

Сьогодні вранці українські військові повідомили, що бойовики атакували позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Після цього стало відомо, що президент України Володимир Зеленський збирає РНБО.

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