Бойовики обстріляли Золоте-4

Бойовики обстріляли житлові будинки
У понеділок, 28 жовтня, у напрямку населеного пункту Золоте-4 бойовики здійснили обстріли із застосуванням стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.
Бойовики обстріляли житлові будинки. Мобільною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін була проведена фіксація обстрілів. Зазначимо, що постраждалих немає.
А також приватний будинок по вулиці Довженка 28 зазнав ушкоджень від стрілецької зброї калібру 7,62 мм. На місці обстрілу групою додатково проведено опитування місцевих жителів та, з їхньою допомогою, виявлено 3 отвори в покрівлі будинку.
Нагадаємо, вчора глава МЗС Вадим Пристайко заявив про початок розведення військ у Золотому. Згодом, інформацію про розведення підтвердили в ООС. За їх словам, розведення відбулось через дотримання режиму тиші на цій ділянці протягом 7 днів. Втім, зранку того ж дня в ООС повідомляли про обстріл неподалік від Золотого.