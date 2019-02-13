Бойовики обстріляли житловий будинок у Зайцевому

В результаті обстрілу ніхто не постраждав

Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли жилой дом в поселке Зайцево на Горловском направлении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вечером 8 февраля противник совершил обстрел из миномета поселка Зайцево-Северное в Бахмутском районе Донецкой области. При посещении данного населенного пункта патруль украинской стороны СЦКК зафиксировал повреждение дома, а также воронку диаметром до полутора метров. Во время обстрела хозяин не находился во дворе, поэтому обошлось без пострадавших.

Украинская сторона СЦКК заявляет, что российские наемники, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения Донбасса и продолжают обстрелы населенных пунктов.

Фото: последствия обстрела (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, ранее в пресс-центре ООС сообщили, что за сутки на Донбассе ранен один украинский военный.

Накануне на заседании Совбеза ООН постпред Украины Владимир Ельченко заявил, что боевиков на Донбассе курируют более двух тысяч военных РФ.