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На Донбасі поранили українського військового

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Донбас, Понеділок 29 листопада 2021 17:18
На Донбасі поранили українського військового Фото: на Донбасі отримав поранення військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 29 листопада, збройні формування Росії шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, два з яких із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих обстрілів отримав поранення український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, бойовики в районі Світлодарська і Старогнатівки відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Недалеко від Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім того, у бік Станиці Луганської російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

У напрямку населеного пункту Старий Айдар окупаційні війська вели обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Новолуганського найманці застосовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

"В результаті ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїну надано до медичної допомоги та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

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