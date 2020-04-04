Бойовики обстріляли Верхньоторецьке, поранено місцеву жительку

Проросійські незаконні збройні формування 4 квітня обстріляли житлові райони Верхньоторецького, в результаті чого було поранено мирну жительку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, близько 17:00 окупаційні сили зі станкових протитанкових гранатометів відкрили вогонь по житловому сектору Верхньоторецького. Наголошується, що населений пункт значно віддалений від позицій українських військових.

"В результаті розриву гранати отримала осколкове поранення в ногу місцева мешканка громадянка Д., яка в цей час перебувала на присадибній ділянці власного будинку. Жінку оперативно доставлено до міської лікарні м. Торецьк та надано кваліфіковану медичну допомогу", - розповіли у штабі.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, представники української сторони Спільного центру з контролю та координації та цивільно-військового співробітництва Об'єднаних сил.

"Такими діями збройні формування РФ вкотре продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та здоров’я мирних місцевих мешканців та знову підтвердили злочинну суть встановленого на захоплених територіях окупаційного режиму", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у бойовики вчора обстріляли пришкільну територію та житловий сектор Новотошківського. За фактом обстрілу прокуратура Луганської області відкрила кримінальне провадження.